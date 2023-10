SAN BENEDETTO La revoca dell’assessorato senza una valida motivazione. Quanto denunciato dall’ex assessore alla cultura Lina Lazzari al prefetto in una nota protocollata lunedì scorso con cui ha voluto mettere a conoscenza il dottor Carlo De Rogatis di quanto accaduto nel Comune rivierasco con la sua sfiducia. Così a due settimane dalla revoca dell’assessorato, il caso Lazzari tiene banco nella vita politica sambenedettese.

La lettera



Lo aveva annunciato e lo ha fatto. L’ex assessore Lina Lazzari ha impugnato carta e penna e ha scritto al prefetto per rendere noto le perplessità nutrite sulle modalità di revoca del suo assessorato. «Non intendo contestare la scelta discrezionale del sindaco - spiega Lazzari nella missiva - in quanto sua prerogativa, mentre ritengo che il decreto sindacale di revoca che allega unitamente alla successiva nota, inviata a personale tutela, sia priva di motivazione politica esplicita mentre quella amministrativa adotta sia assolutamente e incontrovertibilmente contestabile non che lesiva del ruolo da me esercitato».

Il decreto

Nel decreto si legge che l’assessore non era più idoneo a rappresentare gli indirizzi del sindaco delegante e a perseguirne gli obiettivi programmatici. Intanto a due settimane dalla sfiducia nei confronti dell’assessore alla cultura le deleghe sono ancora nelle mani del sindaco Spazzafumo che ha già annunciato di volerle tenere fino a fine anno. Da qui l’interrogativo che si pone Lazzari: «Come mai, visto che da un anno e mezzo, veniva annunciata la mia defenestrazione, nel frattempo non sono riusciti a trovare un valido sostituto?».