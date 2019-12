Colpo grosso della Vigor Senigallia, arriva Lazzari dal Fano

SENIGALLIA - Colpo grosso della Vigor Senigallia, che dopo aver smentito in tutti i modi la trattativa, di cui si palrava da giorni, ha ingaggiato il centrocampista Andrea Lazzari, classe 1984, un passato non da poco in serie A e nelle ultime due stagioni al Fano, in serie C. Lazzari, che si è stabilito da qualche tempo a Senigallia, ha accettato la corte della società rossoblù che diventa di colpo forse la massima favorita per il salto in serie D, per lo meno alla pari con la corazzata Anconitana e con la capolista Atletico Gallo, che attualmente guida la classifica con 4 punti di vantaggio sul Fossombrone.

Con l'arrivo di Andrea Lazzari a Senigallia, il campionato di Eccellenza si arricchisce di un altro giocatore con un passato molto recente nel calcio professionistico dopo i vari Mastronunzio, Rizzato, Ridolfi, Mallus, Napolano, Ambrosini, Bartolini e molti altri





