L'assessore Lina Lazzari rassegna le dimissioni dopo il confronto con il sindaco di San Benedetto Spazzafumo

SAN BENEDETTO - Ore movimentate, situazione difficile. Questa mattina l’assessore alla Cultura, Pubblica Istruzione, Università, Pari opportunità, Inclusione sociale del comune di San Benedetto Lina Lazzari, in seguito ad un confronto con il sindaco Antonio Spazzafumo, ha preso la decisione di rimettere nella sua disponibilità le deleghe assegnatele.

Il sindaco ne ha preso atto e, ringraziando l’assessore Lazzari per la qualità del lavoro svolto in questi due anni, nelle prossime ore assumerà le decisioni conseguenti.