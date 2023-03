La Riviera si fa bella per i turisti: il 25 marzo comincia la stagione e il marketing si fa più aggressivo

SAN BENEDETTO - La stagione turistica di San Benedetto prenderà il via, ufficialmente, il prossimo 25 marzo per concludersi fra 8 mesi, il 25 novembre. Non è arrivata a csao, dunque, la peresentazione del caartellone degli eventi che stamattina è stato illustrato agli stakeholder del territorio nel corso di un incontro, presieduto dal sindaco Antonio Spazzafumo con gli assessori alle Attività Produttive Laura Camaioni e alla Cultura Lina Lazzari.

La presentazione

L’Amministrazione comunale ha illustrato una raccolta di 21 iniziative tra attività culturali, fiere, spettacoli ed eventi sportivi, tutte caratterizzate da una forte vocazione extraterritoriale e identificative dell’offerta territoriale, con l’obiettivo di potenziare la capacità attrattiva della Riviera delle Palme e del Piceno. Non si è trattato quindi di una presentazione del cartellone degli eventi, ma di un’idea di come San Benedetto vuole presentarsi dinanzi ai possibili investitori disposti a impegnarsi per il rilancio di questa terra e la valorizzazione della sua immagine. Nel corso della presentazione, Spazzafumo ha infatti sottolineato l’elemento territoriale e l’intenzione di imperniare attorno a questi eventi la promozione turistica di San Benedetto, aprendo a una collaborazione estesa e fattiva con tutti i Comuni del comprensorio che vorranno far parte di questo progetto, la cui ambizione è quella di creare un brand dell’area e, di conseguenza, una macchina promozionale che lavori per tutto il territorio come entità unica.

È inoltre intenzione dell’Amministrazione comunale lavorare con sempre maggior anticipo per la programmazione delle iniziative e la loro continuità nel tempo: «Questa proposta – ha detto il sindaco Spazzafumo – è un primo passo verso la realizzazione di un progetto di marketing territoriale su cui stiamo lavorando, perché lasci il segno del nostro mandato di Amministratori nella storia di San Benedetto. Vogliamo dare al nostro territorio, a tutto il territorio, un’offerta turistica di alto profilo, dinamica, ricorrente e diffusa per tutto l’anno».