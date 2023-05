SAN BENEDETTO - Primi giorni di lavoro, primi impegni importanti per i baywatch sambenedettesi. Il servizio di assistenza ai bagnanti scatterà nel prossimo weekend: sabato 3 e domenica 4 giugno. Due date segnate in rosso nell’agenda degli addetti alla sicurezza pubblica. Infatti, è previsto l’Air Show che vivacizzerà tutta la costa. Durante le fasi cruciali della manifestazione, dovrebbe essere in vigore un vasto divieto di balneazione.

L’attesa



«Siamo in attesa di conoscere i dettagli predisposti dalla Capitaneria di porto, pronti a fare la nostra parte» dichiara Luca Buttafoco: presidente delle cooperative che curano il servizio di salvamento lungo la Riviera delle Palme. Intanto, le schiere degli “angeli in maglietta rossa” si arricchiscono grazie all’innesto di nuovi ragazzi e ragazze. Infatti, si stanno svolgendo le sessioni d’esame per l’abilitazione professionale: ultimo passaggio di un corso durato mesi, svolto dalla sezione locale della “Società nazionale di salvamento”, con gli istruttori Cristiano Gasparretti (responsabile tecnico) Livio Romani, Cristiano Merli e Massimiliano Grilli. Esami sia teorici che pratici, svolti sotto l’egida della Guardia costiera. Interrogazioni sulle norme di sicurezza balneare, insieme a prove di voga. In questi giorni, decine di giovani si stanno sottoponendo all’ultimo screening, necessario per poter indossare la divisa rossa. Ancora a fine maggio, diverse strutture turistiche sono alla ricerca di personale. Ma la caccia al lavoratore non riguarda il settore di salvamento a mare.

«Non registriamo flessioni di interesse - dice ancora il presidente Buttafoco -. In passato ho svolto ogni tipo di lavoro estivo, quindi ne parlo col massimo rispetto. Ma qui non parliamo di un semplice lavoro. Questa è una vera e propria vocazione ed è davvero bello vedere che ci sono sempre molti giovani pronti ad impegnarsi per un servizio che ha in sé tante responsabilità».



I “brevettati” nella prima sessione d’esame sono: Houssen Ben Salem, Nicolas Ciotti, Nazario De Angelis, Lorenzo Di Francesco, Marco Esposto, Alessio Felici, Dario Kercucu, Alessio Marchegiani, Federico Navone, Giovanni Perrini, Edoardo Polini, Tommaso Sturba, Davide Cavallin, Alessio Narcisi, Fabio Kercucu, Laura Scartozzi e Alice Cruciani. Ci sono poi altre 4 persone che hanno ottenuto la qualifica per operare in piscina: Raffaele Camaioni, Edoardo Masciarelli, Emma Bartolini e Alice Virgulti. Scavallata domenica prossima, i guarda-spiaggia si prenderanno qualche giorno di pausa per riprendere servizio sabato 10 giugno. Da lì, inizierà la lunga cavalcata quotidiana di presidio della riva che andrà avanti ininterrottamente fino al primo weekend di settembre.