Recanati, un nuovo mammografo per Radiologia. L'assessore regionale Saltamartini: «Operativo dal primo giugno»

RECANATI - «Abbiamo acquistato un nuovo mammografo che è già stato installato nella radiologia di Recanati». La novità è stata comunicata dal vice presidente e assessore alla Sanità Filippo Saltamartini che puntualizza: «Il collaudo avverrà il 31 maggio, il primo giugno verranno effettuate le prime 4 mammografie di screening e dal 6 giugno l’apparecchio sarà in piena operatività. Ringrazio l’Ast di Macerata e il dottor Carlo Santurbano, responsabile dell’Uosd Diagnostica per la velocità con cui è stato sostituito il mammografo che aveva avuto un guasto».

Il Piano socio sanitario adesso diventa realtà. Via libera della giunta regionale delle Marche

Nuovo mammografo per Radiologia a Recanati



Il sub commissario sanitario Daniela Corsi aveva, infatti, immediatamente comunicato che la direzione monitora costantemente lo stato delle apparecchiature attraverso l’ingegneria clinica e che il nuovo macchinario sarebbe tornato entro breve tempo nella disponibilità dell’ospedale di comunità di Recanati. Intanto, per non interrompere il servizio, gli esami già prenotati a Recanati in questi giorni sono stati riprogrammati e svolti nella radiologia di Civitanova.