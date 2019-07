Ricaricava la carta di credito e poi si dava alla fuga prima di pagare il conto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Era solito ricaricare una carta di credito nelle ricevitorie e poi si dava alla fuga al momento di pagare. Il giovane kosovaro di 29 anni, S.L. le sue iniziali, è stato però deferito alla Procura della Repubblica per truffa continuata. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, dopo alcune denunce di titolari di ricevitorie, il ragazzo era solito ricaricare su una carta Sisal.it varie somme di denaro e poi faceva notare agli operatori dietro il bancone quello che secondo lui era l’errore (a suo dire causato da problemi di interpretazione di lingua): invece di ricaricare era venuto per riscuotere del denaro. Intavolata la discussione poi si dileguava subito, probabilmente dando il tempo al complice di incassare la somma. Un giochetto che in totale gli aveva fatto guadagnare circa 5mila euro.