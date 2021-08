La Riviera a tutta birra, è la capitale d'Italia per consegne a domicilio, ecco chi l'ha stabilito

SAN BENEDETTO - La Riviera va a tutta birra. Il gioco di parole è d’obbligo davanti allo studio sul consumo di birra a domicilio, recentemente effettuato da Deliveroo. Ebbene: in base ai dati elaborati da questa importante compagnia di consegne domestiche di generi alimentari, San Benedetto è la prima città d’Italia per ordini di birra rispetto agli ordini totali.

L’analisi è stata effettuata in occasione dell’International Beer Day (giornata internazionale della birra) che si celebra proprio oggi. La Città delle Palme guida questa classifica davanti a Terni e Trieste. In 4ª e 5ª posizione si trovano, rispettivamente, Avellino e Pomezia. Seguono Reggio Emilia, Asti, Senigallia, Ravenna ed Imola a chiudere la Top10. Curioso come anche qui si riviva la rivalità tra le due principali mete turistico-balneari delle Marche, con San Benedetto sempre davanti alla località in provincia di Ancona.

Complessivamente, negli ultimi 6 mesi, Deliveroo ha registrato un incremento degli ordini di birra da supermercati pari al 285%. Un’impennata clamorosa, che può avere varie spiegazioni. In primis, il perdurare della pandemia da Coronavirus che ha indotto sempre più persone a non frequentare bar, pub, ristoranti ed altre attività dove, di solito, si consuma la frizzante bevanda alcolica.

Tanti cittadini hanno così scelto di farsi portare da bere direttamente a casa. In seconda battuta, ci sono stati alcuni grandi eventi da guardare in tv, che hanno fatto da propulsore al consumo. Anche su questo fronte, la compagnia di consegne ha elaborato un’ulteriore classifica, chiamata dei “Birra Moments”. Al primo posto c’è la finale dei campionati europei di calcio tra Italia e Inghilterra, seguita dalla partita valevole per i quarti di finale con il Belgio e dal match inaugurale con la Turchia.

Insomma, a San Benedetto, come in varie altre parti d’Italia, migliaia di persone hanno seguito in casa le gesta dei ragazzi di mister Mancini, scegliendo di brindare alle vittorie con della birra, fatta recapitare comodamente tra le mura domestiche. Certo, a fronte di questo boom, c’è da dire che, lungo la Riviera, il settore dei bar e della ristorazione in sede fissa ha affrontato un periodo molto difficile, sempre causa Covid.

Gli ultimi dati ufficiali disponibili (quelli che mettono a confronto gli anni 2019 e 2020) indicano un calo del 28% per le attività di somministrazione di bevande e alimenti in sede fissa. Ma, fortunatamente, durante l’anno in corso, sembra esserci un’inversione di tendenza. I dati definitivi si avranno più avanti, ma basta farsi un giro in centro per vedere come, proprio negli ultimi mesi, siano spuntate nuove insegne legate alla ristorazione ed all’enogastronomia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA