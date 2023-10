Birra, festa e musica: all'Oktoberfest di Fermo sembra di essere in Germania. Il sindaco Calcinaro: «Gemellaggio multiforme

FERMO Un colpo alla botte con il martelletto, “O’ zapft is” e quindi la birra nei bicchieri: l’Oktoberfest bavarese in salsa fermana è tornato lo scorso giovedì e durerà ancora fino a stasera. Ma non chiamatela semplice festa della birra, perché è molto di più, è il simbolo dell’amicizia e della collaborazione tra le due città di Fermo e Ansbach, gemellate dal 2006. Amicizia portata avanti dai due Comuni e dalle azioni delle due associazioni italiana (“Amici di Ansbach”) e tedesca (“Amici di Fermo”).

LEGGI ANCHE: Ponte ciclopedonale, montata la struttura. I sindaci del fermano: «Uniamo le due città»

I saluti del Sindaco

«Non è solo una festa della birra – ha detto nei saluti il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro – non è solo questo, è una festa di amicizia, tra Fermo e Ansbach, tra Italia e Germania.

Questo è quello che conta di più, che viene prima di tutto e che cresce anno dopo anno». Lo scorso anno l’Oktoberfest era stata la ciliegina sulla torta dei festeggiamenti per il 15esimo anniversario del gemellaggio. A luglio 2022 Fermo era stata in Germania e da allora Ansbach ha la Fermo platz; ad ottobre era stata Ansbach a venire a Fermo, che da allora ha il belvedere Ansbach. L’anno scorso, a onor di cronaca era il sedicesimo anno del gemellaggio, siglato nel 2006, ma il Covid aveva impedito le celebrazioni nel 2021. Cresce l’amicizia tra le due città, che dal 2006 collaborano in diversi ambiti. «Il gemellaggio – ha spiegato il sindaco Paolo Calcinaro – ha tante forme: si passa dalle scolaresche alle espressioni culturali, dai mercatini al palio, dalle nostre alle loro tipicità, come il festival del Rococò o quello su Bach». Non solo festa della birra ad Ottobre a Fermo o mercatini di Natale a dicembre ad Ansbach, quindi, ma una vera e propria occasione di continuo confronto tra le due culture. E sulla città gemellata Calcinaro ha detto che «Ansbach è molto bella, vivibile, piena di iniziative, piena di storia». E il sindaco tedesco, Thomas Deffner, dal canto suo, trova che Fermo sia «una città molto bella, antica, piena di storia. È bello esserci ogni volta, anche quest’anno». Parole che ha ripetuto nei saluti ai cittadini fermani e no, presenti, alle autorità intervenute alla spillatura, fatta proprio come avviene, in dimensioni molto più grandi, in Germania. «Ringrazio tutti – ha detto Deffner - è sempre bello essere qui, ci siamo riusciti anche quest’anno. Ogni volta questo è possibile, se collaboriamo e lavoriamo tutti insieme e riusciamo quindi a vivere momenti felici. Ogni volta che ci vediamo ci confrontiamo, integriamo le nostre culture diverse, ed essere qui a Fermo, è sempre bello anche per il buon cibo e l’allegria degli italiani». Italiani e tedeschi mantengono viva l’amicizia tra le due città, anche, si diceva, grazie alle due associazioni, sempre presenti, in Italia e in Germania, quando le città si incontrano.