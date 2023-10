FERMO - È imponente, da qualche giorno visibile anche da lontano, con le due arcate e l’impalcato, lungo 55 metri e largo 6 metri, già montati: prende sempre più forma il ponte ciclopedonale sul fiume Ete, montato dalle ditte Cosmep e Di Stefano di Teramo. Finora è il primo ponte ciclopedonale (e non passerella ciclopedonale come già ne esistono) realizzato nell’ambito della Ciclovia Adriatica e la larghezza è proprio quella prevista dalla ciclovia.

