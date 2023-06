Autista di scuolabus dell'asilo drogato e ubriaco: fermato prima della partenza per la gita dei bimbi

Aveva bevuto una birra alla guida ed assunto droga, poco prima di mettersi alla guida del pullmino con a bordo i bimbi della scuola materna di Ciampino, pronti per l'ultima gita scolastica della stagione. A scoprire l'autista gli agenti della polizia locale che, poco prima che il mezzo partisse, hanno controllato il bus e dunque l'uomo al volante.

Ancona, cade dal peschereccio e viene recuperato dopo 6 ore. Il marinaio Riccardo Bronzi: «Mi sono salvato facendo il morto»

Sospetti sull'autista

L'autista, ad una prima occhiata ha destato sospetti ed infatti ha cercato di evitare i controlli degli agenti che hanno appurato le sue condizioni, non adeguate alla guida di un mezzo, che tra l'altro trasportava bimbi molto piccoli.

Inoltre al lato guida del bus c'era anche una bottiglia di birra semivuota, allora, la decisione di destituirlo dalla guida e chiamare un altro autista per far uscire i piccoli in gita.

Ritiro della patente

Poi la situazione è stata verificata dagli agenti che hanno appurato l'assunzione di sostanze stupefacenti, causa della sua evidente alterazione. Al conducente, un uomo di mezz'età, è stata ritirata la patente di guida e sarà deferito all'Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e alterazione psicofisica.