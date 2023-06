Niccolò Bontempi non ce l'ha fatta: è morto il giovane capotreno vittima del terribile incidente di Falconara

FALCONARA – Non ce l'ha fatta Niccolò Bontempi, il giovane capotreno di Montemarciano vittima del tragico incidente stradale avvenuto lunedì 19 giugno sulla Flaminia, nel territorio di Falconara. Il 31enne si è spento questa mattina all'ospedale di Torrette, dopo una settimana di agonia.

La donazione degli organi

Ora si sta valutando se ci siano le condizioni per procedere alla donazione degli organi, come ultimo gesto di generosità di un ragazzo dal cuore d'oro.

Le sue condizioni erano apparse gravissime sin da subito: aveva riportato un profondo trauma cranico e lesioni interne quando, viaggiando sul suo scooter in direzione Ancona, si è scontrato con l'auto condotta da una 26enne che stava svoltando verso un passo privato.

L'impatto era stato violentissimo: il ferroviere 31enne aveva subito perso conoscenza, anche per colpa del casco che si era slacciato nell'urto. Poi la corsa all'ospedale in condizioni critiche, il ricovero in rianimazione e le speranze appese a un filo che, purtroppo, si è spezzato per sempre questa mattina, con l'ulteriore aggravarsi delle sue condizioni e la dichiarazione del decesso.