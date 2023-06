GABICCE Il vino e la birra marchigiani saranno gli indiscussi protagonisti di Marche diWine, l’evento che nel fine settimana e fino a lunedì, dal 10 al 12 giugno occuperà il lungomare Cristoforo Colombo di Gabicce dividendosi tra gli appassionati del buon bere e gli operatori. La manifestazione vitivinicola, ma non solo, coinvolge oltre 90 aziende del territorio che allestiranno i loro stand domani e domenica dalle 17 alle 24, nelle giornate aperte al pubblico e dedicate alle degustazioni di vini e birre delle Marche.

Lunedì 12 giugno invece la giornata sarà dedicata al business e riservata esclusivamente agli operatori del settore: i produttori marchigiani avranno modo di presentare i propri vini “faccia a faccia” con buyer nazionali e internazionali in una sorta di speed date, a rotazione.

Sul lungomare di Gabicce sarà allestito una sorta di “Wine & Beer Village”, con la presenza di stand di 80 aziende vinicole e 10 birrifici artigianali che fanno capo ai due principali consorzi marchigiani: l’Imt (Istituto Marchigiano di Tutela Vini) e il Consorzio di Tutela dei Vini Piceni. Sarà inoltre allestito un p palco dove la conduttrice Chiara Giannotti (Vino.TV) presenterà le aziende e successivamente si esibiranno le band. Domenica alle 18, al Mississippi, si terrà un convegno sull’enoturismo marchigiano, un’opportunità per sviluppare un turismo lento e di prossimità nelle Marche. Parteciperanno il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, l’assessore regionale all’Agricoltura Andrea Maria Antonini e i produttori. In serata cena di gala supervisionata dallo chef Davide Di Fabio del ristorante stellato “Dalla Gioconda” di Gabicce Monte.

Le eccellenze



«La nostra regione sa esprimere eccellenze enogastronomiche – ha detto il presidente Acquaroli che domani pomeriggio inaugurerà l’evento - e i nostri produttori, sono promotori delle tradizioni delle nostre terre, veri testimonial del nostro saper fare e della cultura che c’è dietro al prodotto finito». Marco Bruschini, direttore dell’Atim (Azienda Turismo e Internazionalizzazione delle Marche) aggiunge: «La vera sfida è quella di dimostrare che anche qui nelle Marche abbiamo prodotti qualitativamente perfetti, competitivi e idonei ai mercati di tutto il mondo». «Il vino è una leva importante sia a livello mediatico che turistico – spiega Giorgio Savini, viticoltore e presidente del Consorzio – funge da testa da ariete per aprire molti mercati ed è stato il primo ambasciatore di molti territori». L’accesso a Marche diWine è gratuito, mentre la degustazione ha un costo di 15 euro che comprende il calice, la tasca porta bicchiere e 8 gettoni che consentono altrettanti assaggi ai banchi delle aziende produttrici. L’evento ha il patrocinio di Regione Marche, Atim, Comune di Gabicce Mare e Consorzio di Tutela Vini Marche.