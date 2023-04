Soldi e birra, furto al market di piazza D'Armi: gambiano incastrato dalle telecamere di sicurezza (con 24 bottiglie da 66 cl)

ANCONA - Furto aggravato in un minimarket di piazza D'Armi. Nei guai un 25enne gambiano individuato dalla polizia della questura di Ancona. Tutto è accaduto lo scorso 5 aprile quando, nel primo pomeriggio, il negozio era chiuso per la pausa pranzo. Il ragazzo ha scassinato la porta d'ingresso per poi rubare 100 euro, tra banconote e monete, presenti in cassa. Non solo: prima di uscire, incurante del peso, ha preso anche una cassa da 24 bottiglie di birra da 66 cl.

L'indagine

L’attività investigativa ha permesso ai poliziotti della Squadra Mobile di identificare il ragazzo a seguito della scrupolosa visione delle immagini estrapolate dai vari sistemi di videosorveglianza presenti. Il gambiano, infatti, era conosciuto dagli investigatori della Squadra Mobile in quanto richiedente protezione internazionale: una richiesta rifiutata recentemente dalla relativa Commissione Territoriale. L’indagine condotta dalla Squadra Mobile ha così consentito di individuare inequivocabilmente il responsabile e di deferirlo in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente per furto aggravato.