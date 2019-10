San Benedetto, crepe e ruggine, è allarme per i ponti sull'Albula: «Bisogna intervenire subito»

SAN BENEDETTO - Le priorità sono due: intervenire senza chiudere le strade. Ma a giudicare da quelli che sembrano essere stati gli esiti dei sopralluoghi degli ultimi giorni, mettere in sicurezza i ponti sull’Albula di via Piemonte e del lungomare scongiurando l’interdizione ad auto e pedoni sembra davvero difficile. C’è allarme, al Comune di San Benedetto, sullo stato dei due viadotti sui quali nei giorni scorsi si sono concentrate le attenzioni del professor Luigino Dezi, il docente dell’Università Politecnica delle Marche che si è occupato dell’adeguamento sismico delle scuole di via Ferri.

Il parere ufficiale dell’esperto arriverà nei prossimi giorni ma sembra evidente che si renderà necessario un intervento su entrambi i viadotti. Con una certa urgenza anche, sia per le ripercussioni sul traffico sia per la necessità di mettere in sicurezza la situazione. La scorsa settimana la vicenda dei due ponti sull’Albula era approdata in consiglio comunale grazie ad una interrogazione dell’esponente di Forza Italia Valerio Pignotti che aveva chiesto lumi in merito allo stato di cose. Il consigliere comunale aveva chiesto di procedere a verifiche sulla stabilità delle strutture «al fine di accertarne l’integrità ed escludere potenziali pericoli». Il riferimento era alle segnalazioni effettuate dai tecnici che avevano evidenziato la presenza di fessure e ruggine sotto ai viadotti. Precisa Pignotti: «I due ponti risultano strategici e importanti per la viabilità cittadina in quanto presenti in zone densamente popolate, nonché direttrici di collegamento oltre che con il centro della città anche in qualità di arterie di collegamento nord-sud alternative alla Statale».



