Senigallia, auto si ribalta sull'A14: incubo per quattro persone

SENIGALLIA - I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina intorno alle 7 lungo l' A14 per un incidente stradale che ha coinvolto un'auto che si è ribaltata con a bordo quattro persone. Il fatto è avvento in corsia sud sotto il ponte autostradale di via Po. Le cause e la dinamica dell'evento sono al vaglio, la squadra dei vigili del fuoco sul posto ha messo in sicurezza la vettura coinvolta.