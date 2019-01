Effetto Genova, nove ponti nel mirino: una task force per effettuare controlli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI L’effetto-Genova lascia il segno anche nei programmi di intervento della Provincia per quel che riguarda le infrastrutture. Ed ecco che adesso partono le verifiche sui ponti presenti sul territorio piceno per capire in quali condizioni siano e monitorarne, quindi, lo stato di sicurezza e solidità. Verifiche tecniche già affidate, attraverso apposita determinazione dirigenziale, per le prime nove strutture da controllare e per le quali, in caso di necessità, da sistemare con successivi interventi. Un incarico che è stato affidato alla ditta specializzata Emme Service di Bolzano , per un costo complessivo di 48.000 euro circa iva inclusa, e che prevede di andare in tempi stretti a visionare e verificare lo stato di quei ponti individuati come priorità di intervento rispetto al complesso delle strutture da monitorare. La società incaricata dovrà intervenire su 9 ponti individuati tra cui quello sulla strada provinciale Lisciano al km 0+50, quello sulla provinciale San Marco al km 0+250, quello sulla provinciale San Gregorio-Fleno al km 0+230, quello sulla strada provinciale 207 Lungotronto al km 1+100 (ovvero quello sulla vecchia Salaria da Taverna Piccinini alla casa cantoniera di Mozzano) , quelli sulla provinciale 31 Folignano al km 0+750 e al km 5, quello lungo la provinciale 83 Supappenninica (tra Montemonaco e Montegallo) al km 26+300, quello sulla provinciale 135 Valmenocchia al km 0+9070 e, infine, quello sulla provinciale 178 Del Monte (Rotella-Capradosso) al km 4+200. Via ai controlli anche sul raccordo Ascoli mare-Porto d’Ascoli, da parte della Provincia, per capire quali siano le condizioni del tratto di strada sopraelevata molto transitata e per la quale si ritiene necessario avere riferimenti precisi sullo stato di sicurezza. E nel frattempo Palazzo San Filippo attende riscontri anche a livello ministeriale per lo sblocco dei primi fondi finalizzati a sistemare ponti e viadotti che necessitano di manutenzione straordinaria. Una richiesta complessiva che era stata quantificata in 24 milioni di euro tra interventi, censimento, nuove barriere di sicurezza e monitoraggi approfonditi. Altri ponti da sistemare, essendo stati già monitorati dai tecnici provinciali sono 9 tra cui i due sull’Ancaranese in territorio di Castel di Lama, 1 ad Ascoli lungo la provinciale 88 Valditronto, 2 sulla Mezzina, 2 ad Appignano, 1 a Venarotta e 1 a Rotella. E i soldi richiesti per questi interventi ammontano complessivamente a 6,4 milioni di euro.