Coppia accerchiata e aggredita vicino il torrente Albula: giallo sui motivi del pestaggio

SAN BENEDETTO - Aggressione choc oggi, domenica 27 agosto, nei pressi del torrente Albula. Un uomo e una donna di Giulianova sono stati aggrediti da un gruppo di persone: i soccorsi sono intervenuti vicino il ponte all’altezza di via Piemonte verso le 5 del mattino.

Coppia aggredita da un gruppo di persone, mistero sui motivi

Non sono ancora chiari i contorni della vicenda su cui indaga la Polizia per risalire ai responsabili e alle cause dell’aggressione. Della coppia ad avere la peggio è stato l’uomo, che ha riportato ferite al volto. Non appena partita la richiesta di soccorso sul posto è arrivata un’ambulanza del 118.