SAN BENEDETTO - Piccoli negozi, grandi prospettive di crescita in Rete. Nel nostro territorio, aumentano le attività commerciali di prossimità che investono anche nello shopping on-line, aprendo un proprio sito web.

Il metodo

«Soprattutto le nuove generazioni di commercianti scelgono questa modalità che, per competere con la grande distribuzione, deve puntare su prodotti di qualità».

Sono considerazioni del presidente provinciale di Confcommercio, Fausto Calabresi, espresse a margine della serata conviviale di fine anno, organizzata lunedì sera presso l’hotel-ristorante “Il Grillo” del patron Luigi Torquati: storico associato. Una serata che ha unito vari aspetti. In primis, quello solidale. La cena degli auguri, infatti, è stata vivacizzata da una lotteria di raccolta-fondi, destinata a favorire la “Bianco Airone” (onlus guidata a livello locale da Ornella Vallesi) che sostiene i malati oncologici e le loro famiglie. C’è stato anche un pizzico di comicità, con lo show del noto cabarettista Carmine Faraco.

I riconoscimenti

Spazio importante per i riconoscimenti. Confcommercio, infatti, ha premiato due soci di lungo corso. Ossia il macellaio Pio Pica «sempre attento all’evoluzione del mercato, è riuscito ad appagare il gusto e la gola degli abitanti di Grottammare» ed il cartolaio-edicolante Ennio Di Silvestro che «da oltre 40 anni, insieme alla famiglia, sostiene il peso della cultura e dell’informazione». A complimentarsi coi premiati, anche il vicesindaco di Acquaviva, Beniamino Pignotti, e l’assessore sambenedettese alle attività produttive: Laura Camaioni. Grazie al lavoro della funzionaria Maria Angellotti, in questo periodo l’associazione è impegnata anche nell’organizzazione dei mercatini tipici lungo viale Moretti. A tal proposito, c’è un’interessante novità. Una data-bonus: sabato 23 dicembre, scelta per recuperare l’appuntamento del 2 dicembre scorso, annullato causa maltempo. Dunque, l’antivigilia di Natale, gli stand torneranno, sempre dalle ore 8 alle 21.

Gli stand

Sucessivamente il mercatino ci sarà ad anno nuovo, per gli ultimi due giorni: 6 e 7 gennaio 2024. Proprio guardando al 2024, il presidente Calabresi auspica una sinergia tra enti pubblici e associazioni per valorizzare, in chiave turistica, un aspetto peculiare del Piceno: «Abbiamo i Monti della Laga, i Sibillini e la Sentina. Non so quanti territori possono vantare ben tre aree naturali protette. Dobbiamo saperci “vendere meglio” sotto questo aspetto».