SAN BENEDETTO La crisi del cinema, che si è ripercossa nelle sale a causa anche dell’emergenza sanitaria e qualche operazione economica che purtroppo si è rivelata inefficace hanno messo in grave difficoltà una delle famiglie più stimate di San Benedetto. Il tribunale di Ascoli (Alessandra Panichi presidente, Francesca Sirianni e Simona D’Ottavi giudici), ha accolto la richiesta della famiglia Calabresi (Fausto, presidente della Confcommercio provinciale, Pier Gaetano e Giovanna) per l’apertura della liquidazione controllata del loro patrimonio quali soggetti sovraindebitati. La condizione di sovraindebitamento è stata attestata anche dai professionisti nominati quali gestori della crisi a fronte di un ammontare dei debiti superiore ai 44 milioni di euro. Secondo il tribunale, il patrimonio della famiglia Calabresi è insufficiente a fare fronte alle obbligazioni contratte.



Cinema e hotel



La famiglia Calabresi ha in gestione il Palariviera, che probabilmente si è rilevato un investimento improduttivo nel corso degli anni, e ha presentato un project financing per lo storico e prestigioso albergo in piazza Giorgini. Il tribunale ha nominato giudice delegato Francesca Sirianni e ha nominato liquidatori Roberto Coccia e Antonio De Angelis. In virtù di questo pronunciamento si ordina alla famiglia Calabresi (e ai terzi che li detengono) di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatori i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione ma i fratelli Calabresi potranno comunque utilizzare, per esigenze abitative, le rispettive case ma con l’obbligo di rilasciarli alla prima richiesta del liquidatore.



I tempi



Entro 30 giorni sarà formato l’elenco dei creditori ed entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, si provvederà all’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma per le modalità di liquidazione del patrimonio.