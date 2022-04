Dal Ciquibum agli alberghi, in Riviera si offrono posti di lavoro: si apre anche la Borsa mercato, ecco dove ci si può candidare

SAN BENEDETTO - L’estate sta arrivando e in Riviera è la spiaggia che offre le migliori opportunità di occupazione. A cominciare dalla nota agenzia di animazione turistica Ciquibum, che assume 30 nuove ragazze e ragazzi (che si andranno ad aggiungere al gruppo storico), per lavorare nei settori dell’animazione, sport, spettacolo, per la prossima stagione estiva alle porte.



Il team Ciquibum è un gruppo molto conosciuto: è stato il primo grande staff a realizzare una sorta di grande villaggio turistico per un gran numero di hotel, residence e chalet della Riviera Adriatica. Iniziò negli anni Novanta e si diffuse presto a livello nazionale grazie anche alla realizzazione di eventi originali in mare e in spiaggia, avvenimenti che hanno sempre avuto un vasto successo di pubblico, tanto da ricevere numerosi servizi televisivi dai principali Tg nazionali.

«Sta crescendo - dice Virgili - l’interesse da parte degli operatori del settore per quanto riguarda la proposta di nuovi spettacoli, eventi ed intrattenimenti, ed in particolare di ricevere una notevole richiesta di animatori, ruolo che si sta rilevando sempre più importante per l’accogliere del turista». Tra le posizoni aperte servizi di miniclub, risveglio muscolare, tornei, balli di gruppo, giochi in spiaggia, spettacoli, balli caraibici, canto, cabaret, ginnastica ritmica, arti varie, musica, teatro, danza. «In particolare - prosgeue Virgili - riteniamo importante trovare ragazzi e ragazza che abbiano il vero desiderio di fare questa esperienza: spesso si rivelano degli ottimi animatori anche ragazzi che non hanno particolari abilità ma vengono molto apprezzati per i loro modi di fare, la cordialità e la simpatia: un turista in vacanza è molto importante sentirsi accolto positivamente e ricevere sorrisi e cordialità». Il settore dell’animazione è nuovo rispetto ad altre tipologie di lavori considerati più tradizionali, ma sta offrendo sempre più prospettive anche a lungo termine «forse non sembra - chiude Virgili - ma a noi fa piacere poter offrire la possibilità di occupazione in questo mondo che, per chi lo ama, è un lavoro bellissimo».

Nei prossimi giorni il Ciquibum realizzarà dei corsi di formazione professionale gratuiti per i candidati. Candidatura su www.ciquibum.it e compilare il modulo alla pagina Lavora con noi. Ma le opportunità non ci sono solo per i giovani che vogliono magari fare una prima esperienza. Domani, infatti, all’Hotel Calabresi dalle ore 10 alle 17, apre la Borsa mercato del lavoro



Si tratta di un’occasione d’incontro faccia a faccia tra chi offre e chi cerca lavoro in ambito turistico promossa in collaborazione con l’Assoalbergatori. Personale per hotel e chalet, ristoranti e altre attività cercano i propri lavoratori. Sono ormai alcuni anni che il progetto è strutturato, la prima richiamò oltre 700 aspiranti. Ogni attività che fa scouting ha un suo siparietto dove raccogliere i curriculum e fare un primo screening. In questi ultimi anni è stato difficile far incontrare la domanda e l’offerta ecco perché un’iniziativa come questa può facilitare le cose.

© RIPRODUZIONE RISERVATA