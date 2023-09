SAN BENEDETTO - Bivaccare sul prato; oppure fare pipì in pieno giorno, a due passi dai giochi per bimbi. Tutto è concesso nell’ex Bambinopoli. La pineta nel cuore della città (vicino alla Palazzina Azzurra) è da tempo in degrado. I piani di riqualificazione ideati dalla precedente e dall’attuale amministrazione comunale non si sono ancora materializzati e il comitato di quartiere Albula Centro vuol fare il punto della situazione.

Non a caso, l’argomento è stato inserito all’ordine del giorno dell’assemblea pubblica del 29 settembre (ore 20.45) nel salone parrocchiale dei Padri Sacramentini. Ci sarà molta altra carne al fuoco. Si parlerà molto di mobilità. Infatti, è all’ordine del giorno una ricognizione sullo stato del progetto del sottopasso ciclo-pedonale (zona via Moretti) e, più in generale, sulla sicurezza della pista ciclabile e dei passaggi pedonali.

Focus sui parcheggi, in special modo quelli riservati ai portatori di handicap; oltre ai marciapiedi e ringhiere di Via Montello. Si farà anche il punto sulle operazioni di pulizia del torrente. Il direttivo di Albula Centro vuole confrontarsi con l’amministrazione comunale anche sulle ricadute negative (in termini di viabilità e vivibilità) che alcuni eventi estivi avrebbero avuto sui residenti. Sul fronte della viabilità, l’assemblea chiederà al Comune nuovi interventi per contenere la sosta selvaggia, in special modo quella dei monopattini.

La scaletta dell’assemblea prevede anche un passaggio sulla movida molesta, con gli schiamazzi notturni e i locali fracassoni che disturbano anche chi vive nell’area di Albula Centro. L’associazione zonale sconta la mancanza di una propria sede e di questo, pure, si parlerà nell’incontro del 29 settembre. Tornando al nodo dell’ex Bambinopoli: sono anni, purtroppo, che si susseguono segnalazioni dei frequentatori della pineta e del Comitato di quartiere Albula Centro sullo stato d’abbandono che caratterizza l’intera zona. In passato, il compianto presidente Luciano Calabresi aveva più volte raccolto i reclami di genitori stanchi di portare i propri figli in una pineta malridotta.