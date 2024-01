SAN BENEDETTO Sono avanzati 356.600 euro dal precedente lotto del lungomare che saranno reinvestiti nel nuovo cantiere atteso per il 2024, mentre è in preparazione il nuovo bando da parte degli uffici comunali.

L’iter

Il contratto con l’impresa Pamef Appalti srl, che ha realizzato il lavori sul tratto centrale del lungomare, è stato rescisso dal Comune e la scorsa estate è stato redatto il certificato di collaudo tecnico amministrativo emesso dall’ingegner Enrico Offidani, dal quale si evince la collaudabilità condizionata e con prescrizioni delle opere e dei lavori di riqualificazione del lungomare nel tratto compreso tra via Pola e via Tedeschi a causa di lavorazioni non correttamente eseguite. Nello stesso collaudo erano state poste diverse condizioni sulle opere oggetto della contestazione: a cominciare dalla richiesta di un cronoprogramma per il ripristino delle parti giudicate affette da vizi, così come era stato chiesto il ripristino completo con demolizione e rifacimento di alcuni tratti. Le lavorazioni dovevano essere svolte dopo la stagione estiva e quindi tra il mese di settembre e novembre dato che la stessa ditta aveva quantificato in un mese il tempo necessario per eseguirle. Ed era stato previsto che in caso di mancato rispetto di queste condizioni, sarebbero state ricalcolate e decurtate le somme dei lavori non svolti. L’impresa non ha ottemperato al ripristino come richiesto nel collaudo tecnico amministrativo ad essa trasmesso, di conseguenza le somme da recuperare ammontano a complessivi 188.545 euro di cui 54.936 quale recupero di somme elargite su lavorazioni contabilizzate ma non accettate in sede di collaudo, al netto del credito vantato dall’appaltatore per 133.609 euro quali maggiori cosi per il ripristino delle lavorazioni non accettate dal collaudatore e che l’appaltatore si era impegnato a sistemare. A tale cifra si sommano altre spese da recuperare da parte del Comune per le opere non realizzate nel secondo lotto.

A questo punto i complessivi 356.600 euro verranno dirottati nel tesoretto destinato a finanziare il prosieguo dei lavori fino a via Tedeschi (Las Vegas). Oltre 350mila euro che vanno ad aggiungersi al mutuo di 2milioni già acceso.

Le risposte

Nelle prossime settimane si attende l’emissione del bando pubblico, da qui la risposta delle varie ditte e l’appalto dei lavori che potrebbero iniziare alle porte dell’estate per poi essere interrotti per poi riprendere in autunno ed essere conclusi, così da avere il nuovo lungomare interamente riqualificato entro il 2025. Si tratta di un intervento da 2.760.000 euro che comprende la nuova pavimentazione in pietra naturale e graniglia, pista ciclabile larga tre metri, impianto di illuminazione a led e panchine, mantenendo l’arredo del tratto nord.