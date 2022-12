Individuato l'autore del furto alla Fallimenti Tolentino: un curriculum già pieno di reati

TOLENTINO - Furto ditta Fallimenti: individuato il responsabile. Le indagini portate aventi congiuntamente e con la consueta collaborazione dalla Polizia Locale di Tolentino e della locale Stazione Carabinieri hanno consentito di individuare e denunciare all’Autorità giudiziaria l’autore del furto perpetrato ai danni della ditta Fallimenti a maggio.



L'attenzione da subito si era concentrata sullo studio delle immagini della videosorveglianza comunale e su quelle private della ditta colpita. Successivamente le indagini hanno consentito di individuare un veicolo sospetto e con appostamenti in borghese gli agenti della Polizia Locale di Tolentino hanno potuto ricollegare l'auto attenzionata ad uno dei dipendenti della stessa ditta colpita dal furto il cui bottino allora era di circa 2000 euro in contanti e alcune bottiglie di alcolici.

Si tratta di un italiano con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio – furto aggravato, simulazione di reato, truffa. L’uomo ha ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari per il reato di furto aggravato.

Si tratta della stessa persona sottoposta a fermo per la rapina all’autogrill del luglio scorso, unitamente ad un complice (entrambi poi sottoposti a misura cautelare). Da ultimo l’analisi forense dei telefoni sequestrati nell’occasione e le indagini connesse ai tabulati di traffico telefonico effettuate dai carabinieri del Norm, hanno segnato la conclusione delle indagini preliminare per entrambi gli episodi delittuosi, con la notifica all’italiano ai sensi dell’art. 415 bis sia per la rapina all’autogrill, sia per il pregresso furto aggravato alla ditta fallimenti.

In relazione alla rapina le indagini, coordinate dal Sostituto Procuratore Enrico Barbieri si erano concluse con successo anche grazie alla collaborazione tra Nor, Stazioni Carabinieri di Tolentino San Severino e Corridonia, con il supporto dello studio delle immagini di videosorveglianza della Polizia Locale di Tolentino e Corridonia.