Installa telecamere in azienda per controllare i dipendenti: 16 mila euro di multa alla titolare

PADOVA - Telecamere dentro l'azienda senza autorizzazione, lavoro nero, irregolarità di diverso tipo. Per tutto ciò, la titolare della ditta di verniciatura dovrà pagare una multa di 16 mila euro.

Ieri mattina, 1 febbraio, i carabinieri della stazione di Legnaro e del Nucleo ispettorato del lavoro di Padova hanno effettuato dei controlli in una ditta di verniciatura. E hanno trovato diverse irregolarità, alcune davvero pesanti. La titolare aveva infatti installato un impianto di videosorveglianza all'interno dell'azienda senza avere alcuna autorizzazione, per controllare cosa facevano i dipendenti, e uno dei suoi lavoratori era senza contratto. Non solo, le vie di fuga e di emergenza erano ostacolate da ingombri di vario genere e il documento di valutazione rischi per l'impresa era incompleto.

La donna è stata denunciata. Inoltre, le sono state contestate sanzioni penali per 9.774 euro e altre di carattere amministrativo per 6.250 euro. L'attività imprenditoriale è stata sospesa.