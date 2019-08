Ancora pirati della strada: centrano un'auto in sosta sul lungomare e fuggono

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Schianto e fuga all'alba. Ancora un episodio di pirateria stradale sul lungomare di San Benedetto. A meno di ventiquattro ore dalla notizia dell'identificazione del ciclista che aveva investito una bimba dandosi alla fuga, si è registrato un altro incidente di minor gravità ma ancora una volta compiuto da irresponsabili. Un'auto che, stando alle testimonianze poi raccolte, aveva a bordo alcuni giovanissimi ragazzi, si è schiantata contro una Toyota posteggiata sulla corsia Ovest di viale Marconi, all'altezza dell'appendice settentrionale dell'area ex Camping.La macchina parcheggiata, di proprietà di un concessionario di spiaggia, è stata presa in pieno nella sua parte posteriore e sbattuta contro una palma. L'impatto è stato talmente forte che l'intera parte posteriore del veicolo è volata via, targa compresa. L'episodio, avvenuto intorno alle 6 di ieri mattina, è stato visto da alcune persone che si trovavano in zona e che hanno poi riferito agli agenti della polizia locale, gli agenti sono ora al lavoro per stabilire chi fosse alla guida del mezzo.