Travolse una bambina sul lungomare, denunciato un ciclista pirata

SAN BENEDETTO - Nel tardo pomeriggio del 27 giugno una bambina di 9 anni in vacanza con i genitori a San Benedetto mentre attraversava la pista ciclabile di Porto D’Ascoli all’altezza dello chalet Sabbiadoro,nonostante inseguito, invano e per un breve tratto, da alcuni passanti. La bambina fu trasportata all’ospedale Salesi di Ancona in prognosi riservata con evoluzione per fortuna positiva del quadro clinico. Le indagini hanno appurato che il ciclista pirata si allontanò verso Martinsicuro e Villa Rosa di Martinsicuro lasciando traccia del proprio passaggio nei sistemi di videosorveglianza. E ora è stato identificato: è un cicloamatore di 46 anni di Martinsicuro che è stato denunciato.