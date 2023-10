SAN BENEDETTO Rapinato mentre stava prelevando al bancomat con la tecnica soprannominata “dello sputo”. È accaduto nella tarda serata di giovedì, allo sportello della banca Unicredit del quartiere Ragnola, accanto alla chiesa Sacra Famiglia. Un uomo che si era recato a prelevare dalla sua carta una somma per effettuare pagamenti, ha notato la presenza dietro di lui nei pressi dello sportello bancomat di un ragazzo e di una ragazza seduti su uno scooter. Pensando in un primo momento che si trattasse di persone in coda per prelevare, il malcapitato ha digitato il pin del proprio bancomat, ma in quel momento il ragazzo gli è saltato addosso iniziando ad urlare e a sputare sullo schermo per farlo allontanare dal monitor. L’uomo ha provato a spingerlo via, ma il ladro è riuscito a scappare in sella allo scooter, con la ragazza che faceva da palo, dopo aver sottratto diverse centinaia di euro. Le forze dell’ordine, che hanno raccolto la denuncia del derubato, si sono attivate e nei prossimi giorni avranno a disposizione le immagini dell’impianto di videosorveglianza. La tecnica dello sputo è un metodo utilizzato dai malfattori per terrorizzare la vittima approfittando dell’incubo della pandemia e del rischio di contagi di infezioni virali; si tratta del primo caso denunciato a San Benedetto.