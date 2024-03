SAN BENEDETTO Assunzione di nuovi agenti e adozione del teaser. I due aspetti su cui si è arrivati a un accordo tra il corpo della Polizia municipale e l’amministrazione comunale nell’incontro “fiume” svoltosi ieri in Comune.

Le trattative

Sul tavolo delle trattative diverse questioni che avevano portato alla proclamazione dello stato di agitazione da parte dei vigili urbani. La prima criticità è quella riguardante la carenza di personale. Al riguardo il primo cittadino ha assicurato che verranno assunti a tempo indeterminato 5 agenti a cui aggiungerne almeno altri 5 a tempo determinato per il periodo estivo. Questo era uno dei nodi maggiori della trattativa in corso, vista la carenza di personale. Presenti alla riunione svoltasi in municipio: il sindaco Antonio Spazzafumo, affiancato dal segretario generale Stefano Zanieri, il comandante della polizia municipale Pietro D’Angeli affiancato dall’agente Stefano Castelli, il dirigente Giuseppe Coccia, rappresentanti sindacali Gianfranco Giorgetti, Roberto Pulcini e Federico Coratella. Altra questione l’armamento. Sembra tramontata l’ipotesi della dotazione di armi è stato chiesto di poter utilizzare il teaser, che dà una scossa al malintenzionato, deterrente soprattutto per i turni di notte. A oggi infatti la maggioranza non sarebbe affatto d’accordo nell’utilizzo di pistole quindi la richiesta che era arrivata anche dalla Prefettura non ha trovato terreno fertile in consiglio comunale.

L’iter

Anche il teser però dovrà essere deliberato dall’assise. E proprio in merito ai turni di notte che è stato chiesto al corpo di poter prolungare il servizio oltre l’una di notte soprattutto nel periodo estivo. Inoltre il sindaco è stato d’accordo nell’organizzare dei corsi di formazione per gli agenti al fine di migliorare la conoscenza e l’eventuale difesa. Verrà convocata dalla presidente Barbara De Ascaniis una commissione su questi temi.