PORTO SANT'ELPIDIO - Le Farmacie Comunali Srl di Porto Sant’Elpidio incrementano l’organico. La società ha indetto una selezione pubblica per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 3 farmacisti collaboratori (inquadramento Q3). Le domande di partecipazione alla selezione andranno inviate, esclusivamente tramite pec, entro le ore 16 del 13 maggio, all’indirizzo bandoconcorsofcomunalipse@pec.it. Dal sito web www.farmaciecomunaliportosantelpidio.it, nella sezione bandi, è possibile scaricare l’annuncio e la documentazione da compilare per iscriversi, successivamente saranno pubblicati gli elenchi dei candidati accettati ed il calendario delle prove.

Per l’ammissione, è richiesta la laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche o titolo equipollente, ed il possesso del titolo di abilitazione all’esercizio della professione di farmacista. I candidati saranno chiamati ad una prova scritta, che si terrà dal 21 maggio, una prova orale e colloquio psico-attitudinale, che si terrà dal 24 maggio, oltre alla valutazione dei titoli. Al termine della procedura sarà stilata una graduatoria che rimarrà efficace per tre anni. Farmacie Comunali Srl utilizzerà la graduatoria anche per eventuali assunzioni a tempo determinato. In presenza di possibili future esigenze per la medesima figura professionale, si procederà a scorrimento della graduatoria.

«Il buon andamento ed il maggiore impulso dato da questo nuovo Cda all’azienda a partecipazione Comunale, viene dimostrato anche dalla necessità di un organico maggiore per la figura del collaboratore farmacista – nota il presidente delle Farmacie comunali, Gianvittorio Galeota - che si andrà ad amalgamare con gli eccellenti colleghi già in forza. La novità della Farmacia dei servizi, già ormai da mesi positivamente iniziata, sarà così implementata, in favore dei nostri pazienti e della medicina di prossimità, che si rileva sempre più importante per non rinunciare alla cura della propria salute».