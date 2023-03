ASCOLI - Sono 20 le assunzioni previste dal Piano aggiornato del fabbisogno dell’Arengo per il triennio 2023-2025, di cui 18 previste nell’anno in corso e 2 nel 2024. Di queste 20, 8 avverranno per selezione attraverso concorsi pubblici; 7 attraverso l’utilizzo di graduatorie, anche di altri enti; altre 2 avverranno attraverso le procedure di mobilità da altri enti; mentre 3 con procedura a chiamata a seguito di tirocini finalizzati all’assunzione. Entrando nello specifico, saranno 8 le assunzioni – tutte a tempo pieno - all’Arengo attraverso le procedure di concorso pubblico.

Un concorso è previsto per assumere uno specialista di vigilanza che prenderà servizio nel settore della polizia locale. Ulteriore concorso è previsto per assumere 3 commessi di farmacia che prenderanno servizio nelle sedi farmaceutiche comunali. Ulteriore assunzione, sempre attraverso concorso pubblico, per individuare un collaboratore di farmacia. Tutte assunzioni, quelle elencate, previste entro il 2023. Nel 2024, invece, sono previste altre 2 assunzioni, con concorso pubblico, di istruttori tecnici, sempre a tempo pieno. Altre 7 assunzioni, nel Piano rimodulato del fabbisogno dell’Arengo per il triennio 2023-2025, sono previste attraverso l’utilizzo delle graduatorie esistenti.

Le posizioni

A tal proposito, verranno assunti: un istruttore direttivo amministrativo mediante graduatorie di altri enti; un istruttore direttivo amministrativo-esperto culturale e di promozione turistica attraverso lo scorrimento della graduatoria esistente; 2 istruttori amministrativi mediante graduatorie di altri enti; un istruttore direttivo tecnico mediante scorrimento di una graduatoria esistente; un operaio addetto alla guida di mezzi pesanti con scorrimento della graduatoria esistente e un elettricista con la stessa modalità. Altre due assunzioni avverranno attraverso la mobilità da altri enti per un istruttore amministrativo e per un esecutore amministrativo. Tutti a tempo pieno. Infine, altre 3 assunzioni (part time al 33,33%) avverranno con chiamata nominativa a seguito di tirocini finalizzati all’assunzione.