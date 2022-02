Rinforzi per la macchina comunale, previste 27 assunzioni: ecco le figure che servono

ASCOLI - L’Arengo si accinge a potenziare l’organico, attraverso un Piano del fabbisogno di personale che, per il 2022, prevede 27 assunzioni a tempo indeterminato tra concorsi, slittamenti delle graduatorie e mobilità da altri enti. Un programma che il sindaco Marco Fioravanti e la giunta hanno appena varato per cercare di garantire la massima efficienza della macchina comunale anche alla luce dei pensionamenti e dell’implementazione di alcune attività. Entro l’anno, si avvieranno tutte le procedure per arrivare ad integrare il personale dell’ente in questa fase, comunque, critica dal punto di vista dei carichi di lavoro.



Per quel che riguarda le assunzioni attraverso i concorsi esterni, si prevede innanzitutto, quella di un nuovo dirigente tecnico per il settore Urbanistica e patrimonio. Le altre figure che saranno assunte attraverso procedure concorsuali riguardano un istruttore direttivo informatico per il Servizio di coordinamento informatico, un istruttore direttivo contabile per il settore Bilancio e partecipate, uno specialista di vigilanza per la polizia municipale, un istruttore contabile per il settore Bilancio e partecipate, un istruttore tecnico per il settore Opere pubbliche e manutenzioni, un istruttore perito elettrotecnico e 1 istruttore amministrativo per i servizi al cittadino.

Ci saranno poi i concorsi riservati al personale per progressioni di carriera all’interno dell’ente. I ruoli interessati riguardano un istruttore direttivo per il servizio di Coordinamento informatico, uno specialista di vigilanza per la polizia municipale, due istruttori contabili per il servizio Tributi, un istruttore direttivo amministrativo per il servizio Sport, un istruttore amministrativo per il servizio Benessere del personale, un istruttore amministrativo per il servizio Protocollo e un altro istruttore amministrativo per il servizio Suap e promozione commercio.

Previste anche assunzioni attraverso lo scorrimento delle graduatorie ancora valide per due istruttori direttivi tecnici per il settore Opere pubbliche e manutenzioni, un istruttore direttivo tecnico per il servizio Ricostruzione sisma, un agente di polizia municipale e un conduttore di macchine operatrici complesse per il settore Opere pubbliche e manutenzioni.

Infine, le assunzioni con ricorso alla mobilità esterna: un dirigente tecnico per il settore Opere pubbliche, due istruttori direttivi tecnici per il settore Opere pubbliche e tre agenti di polizia municipale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA