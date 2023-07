Movida, locali e chalet al setaccio: controlli straordinari lungo la riviera, multe per migliaia di euro ed attività illecite

ASCOLI PICENO - Impegno senza sosta quello degli operatori della Polizia di Stato nella provincia picena. Numerosi i servizi straordinari di controllo del territorio in questa stagione estiva. Infatti, nelle ultime settimane, le Forze dell'ordine sono state impegnate a fondo in diverse operazioni della movida sia ad Ascoli Piceno che lungo la riviera. Tali servizi, assieme a tutti gli altri disposti dal questore, hanno l'obiettivo di consentire lo svolgimento in totale sicurezza delle serate di movida.

Colli del Tronto, ricatta l'ex parrucchiera: «Ti faccio togliere la pensione». Arrestata con i soldi ancora in mano

Diverse unità coinvolte

Ai servizi di controllo, inoltre, hanno partecipato il personale della Squadra Mobile, della Divisione Polizia Amministrativa, dell'Ufficio Immigrazione, del Commissariato di San Benedetto del Tronto e quello della Polizia Scientifica.

Irregolarità

In numerosi locali della riviera, a seguito di controlli, è stato accertato che lo svolgimento di spettacoli musicali avveniva senza documentazione autorizzativa degli eventi o la SCIA. Necessaria, pertanto, la sanzione emessa dalle Forze dell'ordine. E' stato, inoltre, identificato che all'esterno di una discoteca veniva svolta attività di somministrazione di cibi e bevande in difetto di SCIA. Elevate ulteriori sanzioni per migliaia di euro. Rimane vigile l'attività della Polizia di Stato per lo svolgimento in sicurezza di attività ludiche e commerciali del territorio.