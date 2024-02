È morto ieri a Modena l’ex giocatore di volley ascolano Francesco (Cisco) Egidi. Avrebbe compiuto 73 anni il prossimo mese. Dopo le prime schiacciate in città, a fine anni ‘60 si trasferì a Modena per giocare nelle file della formazione dei Vigili del Fuoco in serie A e vestì anche la maglia azzurra (partecipò ai Mondiali di Messico ‘71).

Militò pure nella Edilmar Cesenatico, sempre in massima serie. Nella stagione 1980-‘81 tornò a giocare con l’Edilpace Ascoli serie C, per tentare la promozione. «Veniva giù il venerdì per allenarsi con noi - ricorda l’amico Mimmo Chiovini - e il sabato giocavamo. Si presentava sempre con una mezza forma di parmigiano. Sono rimaste storiche le tagliatelle al sugo di trota che cucinava sua madre dopo le partire. Era molto legato al territorio. Tornava spesso ad Ascoli per rivedere gli amici del volley e d’estate villeggiava a Martinsicuro».