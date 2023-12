La sindaca di Montemonaco rammenda il Tricolore strappato dal vento: «Chi amministra un piccolo Comune deve adattarsi a fare tutto»

MONTEMONACO - Questa mattina, dopo essersi fatta portare ago e filo, nella sua stanza da sindaca, la prima cittadina di Montemonaco, Francesca Grilli si è messa a rammendare il Tricolore che sventola fuori dal municipio. In un breve momento di pausa dal suo impegno amministrativo, ha trovato il tempo di ricucire la bandiera. Il drappo era stato strappato in alcuni punti dal vento.

La Questura di Ancona espone il presepe realizzato da Carmine Giannicola. Le foto

«Non poteva più essere esposta conciata in quello stato - ha raccontato la sindaca - e quindi era necessario intervenire.

Tengo molto al decoro del luogo che mi ospita e soprattutto alla bandiera e a ciò che essa rappresenta. Il telo era stato strappato dal vento e purtroppo non è stato l'unico danno arrecato dalle forti raffiche di questi giorni. Per i sindaci dei piccoli paesi è così. Dobbiamo adattarci a fare un po' di tutto. Ho contribuito all'allestimento degli addobbi natalizi e del presepe. Del resto se vuoi ottenere qualche risultato, anche poiccolo come questo, dei corciarti le manichge e usare olio di gomito».