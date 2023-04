Con Francesca Michielin e i Boomdabash si scalda l'estate delle Marche: ecco date e tour

Si scalda l'estate delle Marche. E lo fa con artisti che, nelle ultime stagioni, sono stati sinonimo di hit da ballare e cantare. A due settimane dalla release del nuovo singolo L’unica Cosa Che Vuoi (Capitol Records Italy, Universal Music Italy) – sintesi perfetta del loro dualismo stilistico - i Boomdabash sono pronti a regalare un’estate tutta da ballare. Nel loro nuovo Summer Tour 2023 - The Party Specialists, trovano spazio anche le Marche con il Square Music Festival del 6 luglio a Piane di Montegiorgio. Altre date: Rimini (WMF - We Make Future, 16.06), Udine (Notte Bianca 2023, 01.07), Ginevra (Swissitalia Summer Festival, 02.07), come detto Piane Di Montegiorgio (FM, Square Music Festival, 06.07), Legnano (MI, Rugby Sound Festival, 08.07), Este (PD, Estestate Festival, 12.07), Livigno (SO, Plaza Dal Comun, 15.07), Gallipoli (LE, Parco Gondar, 22.07) e Schiavonea (CS, Co.Ro. Music Fest, 04.08). La voglia di divertirsi e scatenarsi è il passepartout con cui i Boomdabash, party specialists d’eccezione, conquisteranno alcuni dei festival più importanti d’Italia per il loro primo vero grande incontro con il pubblico.

Francesca in tour

Non solo. Perché è attesissimo anche il tour di Francesca Michielin. Il primo viaggio nei teatri di Francesca Michielin, che si concluderà sabato 22 aprile con l’ultima tappa al Teatro Bellini di Napoli dopo una primavera di emozionanti sold-out, lascia spazio ai concerti all'aperto con il tour "L'Estate dei cani Sciolti". A partire dal mese di luglio Francesca attraverserà il Paese da nord a sud, portando sui palchi di alcune delle location più suggestive d’Italia, tra litorali e alta quota, i brani di Cani Sciolti – il nuovo progetto discografico pubblicato il 24 febbraio 2023 per Columbia Records/Sony Music Italy, e i grandi successi che l’hanno resa una delle artiste più apprezzate della scena contemporanea italiana. Le novità non finiscono qui: da venerdì 28 aprile sarà in radio e su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di GIANMARIA DISCO DANCE feat. Francesca Michielin, disponibile in pre-save e in pre-add. Una collaborazione inedita, tutta made in Veneto, per un brano energico e riflessivo che descrive con la cassa in quattro il disagio di una ragazza che sente di non aver trovato il suo posto nel mondo. Nelle Marche l'appunta,ento con Francesca Michielin è per il 16 luglio a Montemonaco per il Festival dell'Appennino.