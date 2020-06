A Verissimo in esclusiva il videomessaggio di Alessandra Amoroso con i Boomdabash. Sabato 20 giugno, alle ore 16.00, su Canale 5, appuntamento con “Verissimo - le storie”, condotto da Silvia Toffanin. Come sigla iniziale Nek regalerà solo per il pubblico di Verissimo una versione inedita di un suo brano, mentre la riflessione finale sarà affidata a Cristina Parodi.

Tra i videomessaggi proposti questo sabato a Verissimo: dalla spiaggia di Cervia, e per una buona causa, quello di Arisa in compagnia dei suoi cani, quello della schermitrice olimpica Elisa Di Francisca, tornata ad allenarsi in pedana.

E ancora, da Roma la clip dell’ex modella Youma Diakite, che annuncia a Verissimo la sua seconda gravidanza a 49 anni. Infine, in esclusiva, dal Salento il videomessaggio di Alessandra Amoroso con i Boomdabash nel backstage del nuovo videoclip “Karaoke”. I telespettatori potranno rivedere le interviste di Silvia Toffanin a Michelle Hunziker con la figlia Aurora, Rita Pavone, Barbara Palombelli, Enzo Iacchetti e Iva Zanicchi.

