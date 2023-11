MONTEFIORE DELL’ASO - Una vera e propria “Italia in miniatura dell’oliva”. Ecco cosa sta sorgendo in un terreno agricolo di 6,5 ettari, nel territorio comunale di Montefiore dell’Aso. Si tratta di un progetto turistico-educativo promosso dall’imprenditore tedesco Donovan Pfaff: titolare del complesso residenziale Casa Dottore. Proprio in un’area attigua a tale struttura, si sta portando avanti questa particolare iniziativa.



Obiettivo: raccogliere, in un unico parco, le tipologie d’ulivo rappresentative di ognuna delle regioni italiane. Un’opera ciclopica, se si considera che, lungo lo Stivale, esistono circa 500 tipi diversi di olive. Alla presenza di 100 visitatori tedeschi, nei giorni scorsi sono già state piantumate le prime 12 varietà, in rappresentanza delle Marche. Insieme a Pfaff, il progetto vede attivi: Mirka Kozelkova (resort manager di Casa Dottore) il geometra Moris Rapacci, il professor Wolfgang Konig dell’università di Francoforte, l’imprenditore agricolo e maestro potatore Tiziano Alleandri ed il vicesindaco di Montefiore dell’Aso Tonino Maurizi. L’intera amministrazione comunale ha dato il sua collaborazione per un programma che prevede anche la riscoperta di varietà di essenze ormai poco coltivate in Italia. «Per preservare la diversità dei vecchi ulivi - spiegano i fautori dell’ iniziativa - l’idea del parco degli ulivi è stata realizzata in collaborazione con università ed esperti. Ogni regione, con le rispettive varietà, troverà spazio nella proprietà. Nei prossimi mesi verranno acquistati altri alberi nelle singole regioni e poi piantati a Montefiore». Dunque un importante lavoro di ricerca, selezione e trasporto.

La diversità degli ulivi