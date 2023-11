Quattro ragazzini afgani nascosti nel carico di un Tir a Monsampolo

MONSAMPOLO - I carabinieri hanno scoperto a Monsampolo del Tronto in un tir partito dalla Serbia il giorno prima quattro ragazzini afgani che si erano nascosti tra il carico. Quando sono stati aperti i portelloni del rimorchio ci si è trovati di fronte ai quattro ragazzini. Sono stati quindi rifocillati e affidati ai servizi sociali del comune di Monsampolo per poi essere collocati in una struttura idonea. Sono in corso indagini per verificare la posizione dell’autista.