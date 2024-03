MONSAMPOLO «Esprimo piena vicinanza alla parrucchiera finita nel mirino dei ladri. Oggi stesso farò il punto su quanto avvenuto insieme ai carabinieri di Monsampolo: mettiamo a disposizione ogni nostro mezzo insieme alla polizia locale per supportare nelle indagini i militari dell’Arma ed individuare i malviventi entrati in azione». Il sindaco di Monsampolo del Tronto Massimo Narcisi tiene a rassicurare la cittadinanza dopo il furto avvenuto a Stella di Monsampolo nella parrucchieria “New Fashion” in via Colombo davanti al Conad.

Il bis

Un colpo fotocopia a quello che si è registrato nella parrucchieria Alessandra in via Piemonte a San Benedetto. Stesse modalità, stessa dinamica e sempre nella notte tra venerdì e sabato. I ladri sono entrati in azione dopo aver forzato la porta d’ingresso. Una volta entrati nel locale, i malviventi hanno portato via il fondo cassa e tutta l’attrezzatura e i prodotti del salone di bellezza. Il valore del bottino è in corso di quantificazione ma è importante, si parla di diverse migliaia di euro. Nei pressi della parrucchieria, non risultano installate telecamere di videosorveglianza ma potrebbero rivelarsi utili gli occhi delle telecamere presenti nei pressi della superstrada se i malviventi sono scappati in quella direzione come pure in altri punti del territorio.

Le indagini

I carabinieri di Monsampolo e di San Benedetto del Tronto agli ordini del capitano Francesco Tessitore indagano a tutto campo per risalire all'identità della banda che sembra essere specializzata in furti presso parrucchierie tra la Riviera e la Vallata del Tronto. Altri furti si sono verificati tra San Benedetto e Porto d’Ascoli nelle settimane precedenti,tanto che è stato sollevato dai commercianti colpiti il problema a sicurezza. Risale al 10 febbraio scorso la rapina avvenuta in un'abitazione privata tra Stella di Monsampolo e Spinetoli.