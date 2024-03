SAN BENEDETTO Una donna ottantenne è rimasta ustionata in modo serio a causa di una sigaretta. È successo ieri pomeriggio a Monsampolo, sulla Salaria nei pressi del Conad. La donna, che era uscita a buttare la spazzatura ha deciso di approfittarne per fumarsi una sigaretta che però stava per diventargli fatale.

Mentre la stava accendendo infatti, per motivi che l’anziana non ha saputo spiegare ai soccorritori, alcune scintille sono finite sui vestiti e sull’immondizia, innescando una combustione e generando fiamme che l’hanno in parte colpita. Un uomo che stava rientrando nella sua abitazione ha assistito alla scena e immediatamente ha allertato il 118. Sul posto anche i vigili del fuoco insieme alla potes di San Benedetto. Il medico di turno, viste le condizioni della donna ha chiesto l’intervento dell’eliambulanza, che è atterrata al campo sportivo di Monsampolo e ha trasportata l’ustionata all’ospedale di Torrette di Ancona. Le condizioni della donna sono serie, ma è rimasta sempre lucida e cosciente.