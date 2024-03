MONSAMPOLO Mirella Gabrielli, titolare della parrucchieria “New Fashion” di Monsampolo, è ancora scossa dopo il raid: «Ho scoperto il furto quando sono arrivata in negozio. La porta era spalancata e la serratura danneggiata. Ho immedchiamato i carabinieri di Monsampolo per sporgere regolare denuncia.

I ladri

I ladri sono entrati dalla porta principale forzando la serratura, e sono usciti da quella secondaria, dove c'è l'attività di tatuaggi di mio figlio Angelo». Mirella è amareggiata per il grave danno non solo economico, ma anche per il mancato servizio che non ha potuto dare alle sue clienti. Sabato infatti l'attività è rimasta chiusa, e il danno supera di gran lunga le 20 mila euro, perché alla merce rubata vanno sommati purtroppo anche i mancati incassi del sabato. «Hanno preso tutto il materiale da rivendita e quello utilizzato da noi, e inoltre hanno rubato due macchinette per fare i tatuaggi nel locale di mio figlio. Hanno anche preso i soldi del fondocassa e il salvadanaio dove da tre mesi raccoglievamo le mance». Mirella poi racconta un particolare di quel giorno: «Venerdì pomeriggio due uomini sono passati nelle varie attività della zona per una dimostrazione di panni lavavetri».