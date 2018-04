Recuperata tela del '600 rubata in una chiesa e pronta per l'estero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONSAMPOLO - È stata ritrovata a Castelfidardo in provincia di Ancona dai carabinieri del Nucleo di tutela del patrimonio culturale, la tela del Seicento dell’artista Luca Vitelli trafugata il 23 marzo scorso nella chiesa rurale di San Biagio a meno di un chilometro da Monsampolo. I carabinieri, a seguito di accurate indagini, hanno ritrovato la tela in ottimo stato, già arrotolata e incelofanata. È presumibile, ma è solo un’ipotesi, che la tela del Vitelli fosse in procinto di essere trasportata su una nave in partenza dal porto di Ancona con destinazione un’ignota località estera.