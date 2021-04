Incendio ai confini con le Marche, colonna di fumo visibile a chilometri di distanza

MARTINSICURO - I vigili del fuoco abruzzesi stanno intervenendo per domare in vasto incendio al confine fra marche e Abruzzo, fra i comuni di Martinsicuro e San Benedetto del Tronto vicino all'argine del fiume Tronto. Hanno preso fuoco alcune sterpaglie e le fiamme si sono propagate a un vivaio vicino poco distante dal depuratore alla sentina di Porto d'Ascoli. Si è alzata in cielo una grossa colonna di fumo visibile a distanza di chilometri. Per fortuna non risulta nessun ferito nell'incendio.

