ASCOLI Da almeno un paio di giorni non rispondeva al telefono. Quando i vigili del fuoco sono entrati nella sua abitazione l’hanno trovata riversa in terra priva di vita. La drammatica scoperta è stata fatta ieri mattina: si tratta di una donna di 74 anni Lorenza Norcini Pala deceduta nella sua casa di via Niccolò IV, probabilmente a causa di un improvviso malore che non le ha lasciato scampo.



L’allarme



È stato il fratello della donna a lanciare l’allarme: quando ieri mattina, all’ennesimo tentativo, la chiamata al telefono è rimasta senza risposta, preoccupato ha richiesto l’intervento dei carabinieri e del 118. Una volta sul posto, i soccorritori si sono resi conto che dall’interno dell’appartamento proveniva il suono di una radio ma, nonostante i ripetuti tentativi di suonare al campanello, nessuno ha risposto. A quel punto, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto ad aprire il portoncino d’ingresso. Quando il personale del 118 è entrato in casa, ha trovato la donna a terra, senza vita. Stando ad una prima valutazione, il decesso sarebbe avvenuto da un paio di giorni e probabilmente a causarla potrebbe essere stato un improvviso malore che non ha lasciato scampo alla settantaquattrenne. Non le avrebbe dato il tempo neppure di chiedere aiuto. Come sempre accade in queste circostanze, è stato avvertito il magistrato di turno che, da prassi, ha aperto un fascicolo su quanto accaduto. Nelle prossime ore potrebbe essere affidata al medico legale l’incarico di effettuare la ricognizione cadaverica per stabilire con certezza le cause del decesso per poi poter restituire la salma ai suoi familiari che potranno disporre le esequie.