ASCOLI - Una donna di 74 anni è stata ritrovata morta nella sua abitazione in via Nicolò IV in centro storico ad Ascoli. A dare l'allarme il fratello che da due giorni provava a contattarla vanamente. A scoprire il cadavere sono stati i vigili del fuoco che hanno fatto irruzione nell'appartamento e il personale sanitario del 118 La causa del decesso è probabilmente un malore.