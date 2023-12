Ascoli, l'auto si ribalta e finisce sul guardrail della Salaria: un uomo all'ospedale

ASCOLI - Incidente stradale nel primo pomeriggio sulla strada statale Salaria dove un automobilista di 72 anni ha perso il controllo della sua utilitaria e si è ribaltato. Sul posto è giunta poco dopo un'ambulanza inviata dalla centrale operativa del 118 dell'ospedale Mazzoni. Inizialmente era stata allertata anche l'eliambulanza ma date le condizioni non gravi del conducente si è optato per il trasferimento al pronto soccorso per i traumi riportati nell'incidente.