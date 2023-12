GROTTAMMARE - Circa 120 figuranti e 33 postazioni. Il 26 dicembre, 1° e 6 gennaio, torna per il secondo anno consecutivo al parco ciclistico “Daniela Calise” la 17ª edizione del Presepe vivente a Grottammare.

L’edizione

Un’edizione che anno dopo anno richiama un grande numero di visitatori. «Lo scorso anno abbiamo registrato circa 9mila presenze – precisa Fabrizio Rosati presidente dell’associazione Presepe vivente - Per questa rappresentazione sono previsti pullman turistici da Bari, Pesaro e Ancona». Tra le novità la realizzazione di una piccola cascata con un fiume che termina su un laghetto, immancabili gli antichi mestieri dal vasaio alle lavandaie, e ancora pescatori, agricoltori, boscaioli. Confermata la rappresentazione del Tempio con don Paolo, in veste di sommo sacerdote. «Ringrazio l'associazione – spiega il sindaco Alessandro Rocchi - in particolare il presidente Rosati l'anima di questo evento. Grazie alla sua forza di volontà si mette in moto tutta la macchina organizzativa. Un'edizione che coincide con il primo presepe realizzato da San Francesco da Assisi». Il vicesindaco Lorenzo Rossi sottolinea: «Si tratta di una rievocazione dal forte valore sociale e comunitario, inoltre rappresenta un'attrazione turistica. Tante persone, conoscono così Grottammare anche in una prospettiva diversa da quella estiva».

Gli orari

Gli orari di ingresso, gratuiti, sono dalle 16.30 alle 18.30 (ultima entrata).