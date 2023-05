Grottammare, incendio in un appartamento: paura in pieno centro nel tardo pomeriggio

GROTTAMMARE- I vigili del fuoco sono intervenuti alle 19 di oggi (31 maggio) circa per un incendio che ha interessato un appartamento in via Pirandello a Grottammare.

LEGGI ANCHE: Friggitrice e televisore a fuoco, doppia emergenza nella notte: evacuate due famiglie a Monte San Giusto

L'intervento

La squadra dei pompieri è intervenuta con l’aiutodi due autobotti spegnendo prontamente l’incendio ed evitando che si propagasse ad altre abitazioni. Non si registrano persone coinvolte dall’incendio.