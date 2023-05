POTENZA PICENA - Due incendi nella notte, prima brucia una friggitrice in un locale a Porto Potenza poi un televisore acceso scatena le fiamme in un appartamento, a Monte San Giusto: due famiglie evacuate. Due episodi nel giro di poche ore di distanza l’uno dall’altro. Allarme tra i residenti, in entrambe le circostanze, ma fortunatamente i danni sono rimasti limitati alle cose. Nessun ferito o intossicato.

A Porto Potenza Picena l’allarme è scattato l’altra sera, poco dopo le ore 21, all’interno di uno snack bar in via Paganini. Per cause che sono in corso di accertamento una friggitrice, che si trovava nella cucina del locale, ha preso fuoco. Il fumo ha invaso i locali della cucina. Immediatamente sono stati allertati i vigili del fuoco, arrivati dal distaccamento di Civitanova, che hanno messo in sicurezza la cucina, invasa dal fumo. Fortunatamente tutto è rimasto circoscritto a quel locale. I pompieri sono rimasti sul posto per circa un’ora e mezzo. Poco dopo, alle ore 2.30, l’altro intervento, a Monte San Giusto, dove sono intervenuti anche i colleghi del comando di Macerata. In fiamme la televisione, per cause di natura elettrica, che si trovava nel soggiorno di un appartamento in via Togliatti.

L’apparecchio, in quel momento, era acceso. Da lì sono divampati fiamme e, più che altro, fumo, che ha invaso l’appartamento in questione, ma anche quello al piano superiore. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno provveduto alle varie operazioni di messa in sicurezza. Due famiglie, in tutto cinque persone, sono state evacuate. Sono stati momenti di preoccupazione e di allarme, con i residenti in strada, ma fortunatamente tutti stavano bene e nessuno è rimasto intossicato dal fumo. Sul posto anche i carabinieri.